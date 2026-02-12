Слесаря в Костанае наградили орденом "Еңбек Даңқы"

На автомобильном заводе Allur в Костанае подвели итоги 2025 года и отметили лучших сотрудников. Церемония прошла в производственных цехах и собрала работников всех подразделений, руководителей и менеджмент компании.

Центральным событием стало вручение государственной награды – ордена "Еңбек Даңқы" III степени. Его получил слесарь механосборочных работ Азамат Сулейманов за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие отечественной промышленности. "Еңбек Даңқы" является одной из высших трудовых наград страны и вручается представителям рабочих профессий за выдающиеся производственные достижения и вклад в развитие экономики Республики Казахстан. Символично, что орден был присужден в 2025 году, объявленном в Казахстане Годом рабочих профессий. Это подчеркивает особое внимание к людям труда.

Фото: Allur

В рамках прошедшего мероприятия также были отмечены сотрудники, продемонстрировавшие высокие результаты. Лучшие работники получили статуэтки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Вклад сотрудников – часть общего успеха предприятия. По итогам года завод выпустил более 92 тысяч автомобилей. Доля Allur на рынке производства автомобилей в Казахстане составила 54%, что подтвердило статус ключевого индустриального драйвера страны. Сегодня здесь производятся автомобили брендов Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Skoda и Geely Galaxy. В 2025 году предприятие расширило линейку: было запущено серийное мелкоузловое производство кроссовера Jetour X70 PLUS, а также гибридной модели Geely Galaxy EX5 EM-i – первого гибридного автомобиля, выпускаемого на территории республики.

Фото: Allur

"2025 год стал для Allur годом высоких производственных показателей и масштабных проектов. Мы увеличили объемы выпуска, запустили новые модели, расширили инфраструктуру и продолжили инвестировать в людей. Наша задача – укреплять технологическую базу и формировать сильную инженерную школу в Казахстане", – отметил Аргулан Майконов, исполнительный директор завода Allur.

Фото: Allur

Важным этапом развития инфраструктуры стало завершение строительства Allur Campus – современного общежития для машиностроителей на 300 мест. Проект направлен на развитие кадрового потенциала и формирование устойчивой инженерной базы для дальнейшего роста предприятия.