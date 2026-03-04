#Референдум-2026
Общество

Коллективы предприятий корпорации "Казахмыс" поддержали проект обновленной Конституции

Коллективы предприятий корпорации &quot;Казахмыс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:40 Фото: ТОО Корпорация Казахмыс
Каждое подразделение компании – медеплавильные и обогатительные предприятия в Жезказгане и Балхаше, а также литейно-машиностроительный завод в Караганде – звено единой производственной цепочки. Работники предприятий "Казахмыса" призвали поддержать принципы справедливости и развития.

Производственные коллективы предприятий ТОО "Kazakhmys Smelting" и ТОО "Maker", входящих в состав корпорации "Казахмыс", выразили поддержку проекту обновленной Конституции Республики Казахстан, который будет вынесен на республиканский референдум 15 марта 2026 года.

На обогатительных фабриках формируется качество концентрата. На металлургических заводах концентрат превращается в металл высокой чистоты. Машиностроительные подразделения обеспечивают стабильность и развитие производственной базы. Работа всех этих звеньев строится на точном соблюдении технологии, дисциплине и персональной ответственности.

Фото: ТОО Корпорация Казахмыс

Производство держится на четко выстроенных процессах и понятных правилах. От дисциплины, соблюдения норм безопасности и профессионализма зависит устойчивость предприятия и его дальнейшее развитие. Эти же принципы сотрудники считают важными и на уровне государства.

Работники подчеркивают, что устойчивое развитие возможно там, где действуют понятные и единые для всех правила, где обеспечены законность, справедливость и уважение к человеку труда. Для промышленного сектора особенно важна стабильная и прозрачная правовая среда. Она позволяет планировать модернизацию, инвестировать в технологии и создавать безопасные условия труда.

"Мы ежедневно видим, как дисциплина и соблюдение установленных норм влияют на итоговый результат. Когда правила работают для всех, появляется уверенность – и в производстве, и в будущем", – отмечают сотрудники предприятий.

Фото: ТОО Корпорация Казахмыс

Коллективы предприятий "Казахмыса" рассматривают предстоящий референдум как возможность выразить гражданскую позицию и поддержать принципы ответственности, справедливости и устойчивого развития.

Поддержка проекта обновленной Конституции отражает не только личный выбор работников, но и корпоративные ценности "Казахмыса", основанные на уважении к труду, честности и ответственности за общее дело.

15 марта станет важным днем для страны. Сотрудники компании подчеркивают значимость участия каждого гражданина в принятии решений, определяющих будущее Казахстана.

Фото: ТОО Корпорация Казахмыс


Айсулу Омарова
