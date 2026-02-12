Как формируются счета за отопление: в "Астана-Теплотранзит" дали разъяснения
Для сравнения, средняя температура воздуха в текущем отопительном сезоне составила:
- ноябрь 2025 года – 0,36°C;
- декабрь 2025 года – -8,1°C;
- январь 2026 года – -14,3°C.
Следовательно, повышения тарифа на теплоснабжение не было.
С понижением температуры объем потребления тепла объективно увеличился, что повлияло на итоговые суммы начислений.
Согласно статье 488 Гражданского кодекса РК и Закону "О теплоэнергетике", оплата производится за фактически потребленный объем энергии.
Стоимость тепловой энергии зависит от:
- погодных условий (среднемесячной температуры наружного воздуха);
- наличия и исправности прибора учета тепловой энергии;
- метода расчета начислений (по прибору учета или расчетным методом);
- своевременной передачи показаний приборов учета горячей воды;
- объема потребления тепловой энергии.
Существует два основных способа учета:
- приборный – на основе данных общедомовых приборов учета (счетчиков);
- расчетный – применяется при отсутствии счетчиков или их временной неисправности в соответствии с утвержденными нормами.
Объем потребления тепловой энергии также зависит от технических характеристик дома, состояния инженерных систем, наличия автоматики регулирования и количества проживающих, что влияет на расход горячей воды.
В соответствии с Правилами пользования тепловой энергией (п. 32) техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета относятся к зоне ответственности органов управления домом – ОСИ, КСК, ПК и других обслуживающих организаций. Наличие исправного счетчика позволяет оплачивать фактическое потребление.
Оплату по единому платежному документу необходимо производить до 25-го числа текущего месяца. Платежи, поступившие после этой даты, будут учтены в следующем расчетном периоде.
По вопросам теплоснабжения и начислений можно обратиться в АО "Астана-Теплотранзит" по адресам: пр. Туран, 12, и ул. Кажымукана, 8А.
Электронная почта: info@a-tranzit.kz.
Call-центр:
+7 7172 91 88 88
+7 708 091 88 88
График работы: понедельник-пятница с 07:30 до 19:00, суббота с 09:00 до 14:00.