#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Как формируются счета за отопление: в "Астана-Теплотранзит" дали разъяснения

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:33 Фото: unsplash
Размер начислений за отопление напрямую зависит от средней температуры наружного воздуха. Чем ниже температура, тем больше тепловой энергии требуется для поддержания нормативной температуры в жилых домах, что отражается в квитанциях.

Для сравнения, средняя температура воздуха в текущем отопительном сезоне составила:

  • ноябрь 2025 года – 0,36°C;
  • декабрь 2025 года – -8,1°C;
  • январь 2026 года –  -14,3°C.

Следовательно, повышения тарифа на теплоснабжение не было.

С понижением температуры объем потребления тепла объективно увеличился, что повлияло на итоговые суммы начислений.

Согласно статье 488 Гражданского кодекса РК и Закону "О теплоэнергетике", оплата производится за фактически потребленный объем энергии.

Стоимость тепловой энергии зависит от:

  • погодных условий (среднемесячной температуры наружного воздуха);
  • наличия и исправности прибора учета тепловой энергии;
  • метода расчета начислений (по прибору учета или расчетным методом);
  • своевременной передачи показаний приборов учета горячей воды;
  • объема потребления тепловой энергии.

Существует два основных способа учета:

  • приборный – на основе данных общедомовых приборов учета (счетчиков);
  • расчетный – применяется при отсутствии счетчиков или их временной неисправности в соответствии с утвержденными нормами.

Объем потребления тепловой энергии также зависит от технических характеристик дома, состояния инженерных систем, наличия автоматики регулирования и количества проживающих, что влияет на расход горячей воды.

В соответствии с Правилами пользования тепловой энергией (п. 32) техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета относятся к зоне ответственности органов управления домом – ОСИ, КСК, ПК и других обслуживающих организаций. Наличие исправного счетчика позволяет оплачивать фактическое потребление.

Оплату по единому платежному документу необходимо производить до 25-го числа текущего месяца. Платежи, поступившие после этой даты, будут учтены в следующем расчетном периоде.

По вопросам теплоснабжения и начислений можно обратиться в АО "Астана-Теплотранзит" по адресам: пр. Туран, 12, и ул. Кажымукана, 8А.

Электронная почта: info@a-tranzit.kz.

Call-центр:

+7 7172 91 88 88

+7 708 091 88 88

График работы: понедельник-пятница с 07:30 до 19:00, суббота с 09:00 до 14:00.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сколько казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по Конституции в Казахстане
17:46, Сегодня
Сколько казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по Конституции в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: