Как формируются счета за отопление: в "Астана-Теплотранзит" дали разъяснения

Размер начислений за отопление напрямую зависит от средней температуры наружного воздуха. Чем ниже температура, тем больше тепловой энергии требуется для поддержания нормативной температуры в жилых домах, что отражается в квитанциях.

Для сравнения, средняя температура воздуха в текущем отопительном сезоне составила:

ноябрь 2025 года – 0,36°C;

декабрь 2025 года – -8,1°C;

январь 2026 года – -14,3°C.

Следовательно, повышения тарифа на теплоснабжение не было.

С понижением температуры объем потребления тепла объективно увеличился, что повлияло на итоговые суммы начислений.

Согласно статье 488 Гражданского кодекса РК и Закону "О теплоэнергетике", оплата производится за фактически потребленный объем энергии.

Стоимость тепловой энергии зависит от:

погодных условий (среднемесячной температуры наружного воздуха);

наличия и исправности прибора учета тепловой энергии;

метода расчета начислений (по прибору учета или расчетным методом);

своевременной передачи показаний приборов учета горячей воды;

объема потребления тепловой энергии.

Существует два основных способа учета:

приборный – на основе данных общедомовых приборов учета (счетчиков);

расчетный – применяется при отсутствии счетчиков или их временной неисправности в соответствии с утвержденными нормами.

Объем потребления тепловой энергии также зависит от технических характеристик дома, состояния инженерных систем, наличия автоматики регулирования и количества проживающих, что влияет на расход горячей воды.

В соответствии с Правилами пользования тепловой энергией (п. 32) техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета относятся к зоне ответственности органов управления домом – ОСИ, КСК, ПК и других обслуживающих организаций. Наличие исправного счетчика позволяет оплачивать фактическое потребление.

Оплату по единому платежному документу необходимо производить до 25-го числа текущего месяца. Платежи, поступившие после этой даты, будут учтены в следующем расчетном периоде.

По вопросам теплоснабжения и начислений можно обратиться в АО "Астана-Теплотранзит" по адресам: пр. Туран, 12, и ул. Кажымукана, 8А.

Электронная почта: info@a-tranzit.kz.

Call-центр: +7 7172 91 88 88 +7 708 091 88 88

График работы: понедельник-пятница с 07:30 до 19:00, суббота с 09:00 до 14:00.