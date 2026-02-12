Что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума

Член Центральной комиссии референдума Ляззат Суйндик на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года рассказала об особенностях проведения агитации по проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Суйндик Ляззат отметила, что в соответствии с п.1 статьи 7 Конституционного закона "О референдуме" гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собрании, митингах и сходах граждан, а также в СМИ.

Агитация осуществляется:

через СМИ;

посредством митингов, собраний и сходов граждан. При этом они проводиться должны в соответствии с законом "О порядке проведения мирных собраний в РК";

путем распространения печатных агитационных материалов.

Установлены следующие запреты в агитации:

распространение анонимных агитационных материалов. В КоАП предусмотрена административная ответственность за изготовление или распространение в период проведения подготовки и проведения республиканского референдума агитационных материалов, не содержащих информацию об организациях, выпустивших данные материалы, лицах сделавших заказ, а также изготовление агитационных материалов за пределами территории РК, распространение анонимных агитационных материалов. За эти деяния предусмотрен штраф в размере 25 МРП;

не допускается агитация о насильственном изменении конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия;

агитация в предшествующий референдуму день и в день референдума запрещается. За это предусмотрена административная ответственность – штраф составляет от 15 до 35 МРП.

Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и имеющие не менее 5 лет опыта по проведению таких опросов – эту работу они могут проводить предварительно уведомив об этом Центральную комиссию референдума.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков добавил, что проведение информационно-разъяснительной работы СМИ и онлайн-платформах по вопросам, вынесенным на референдум, допускается при условии что она осуществляется в нейтральной форме посредством объективного разъяснения их сути.

"Такая деятельность не должна иметь признаки агитации, то есть сопровождаться формированием положительного или отрицательного отношения к вопросу референдума, выражением предпочтения, призывами голосовать за или против а также оценочными суждениями с акцентом на преимущества либо недостатки вынесенного на референдум вопроса", – пояснил он.

Также, по его словам, агитация может проводиться во всех СМИ, прошедших процедуру постановки на учет в уполномоченном госоргане в соответствии с законом "О масс-медиа". Агитация также может проводится посредством онлайн-платформ.

"Никаких ограничений нет. Исключение составляют онлайн-платформы, предназначенные для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции. Распространение субъектами телерадиовещания любых агитационных материалов новостных и аналитических программах запрещено. За это предусмотрена адмответственность – штраф в размере 50 МРП", – резюмировал вице-министр культуры и информации.

Ранее сообщалось, что агитация к голосованию будет проводиться с 12 февраля по 00:00 14 марта. День тишины перед голосованием – 14 марта.