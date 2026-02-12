Сколько казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по Конституции в Казахстане

Член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов на брифинге в ведомстве 12 февраля рассказал, сколько человек могут принять участие в республиканском референдуме, назначенном на 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Айманакумов отметил, что в Казахстане насчитывается 10 413 избирательных участков. В том числе 82 зарубежных – они находятся в 64 странах мира.

"По состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства. То есть на сегодня уже имеется основа для составления списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. В него нужно внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за январь и февраль текущего года и с учетом поданных гражданами заявлений", – сказал он.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.