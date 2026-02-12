Житель Павлодара поджег внедорожник экс-возлюбленной и отправился в тюрьму почти на 7 лет
Межрайонный суд по уголовным делам города Павлодара вынес приговор по делу о поджоге автомобиля, ущерб от которого составил почти 25 миллионов тенге.
Все произошло два года назад. Инцидент начался с личного конфликта. Подсудимый Н. ранее состоял в фактических брачных отношениях с потерпевшей З. Как установил суд, после разрыва мужчина решил отомстить бывшей.
По материалам дела, Н. не стал действовать сам. Он привлек к совершению преступления своего родственника Б., пообещав ему денежное вознаграждение.
Ночью 4 августа 2024 года гражданин Б. приобрел на автозаправке литр бензина. Около 02:20 прибыл к дому потерпевшей в Павлодаре, где был припаркован ее автомобиль – Toyota Land Cruiser 200. Мужчины вылили бензин на капот иномарки, после чего подожгли машину. В результате огонь уничтожил внедорожник практически полностью.
Согласно заключению эксперта, восстановление автомобиля признано нецелесообразным. Сумма ущерба составила 24 873 230 тенге, а это особо крупный размер.
Как отметили в суде, прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы. Потерпевшая поддержала эту позицию. Но подсудимые вину не признали и просили суд их оправдать.
Суд пришел к выводу, что вина доказана совокупностью материалов уголовного дела: показаниями потерпевшей и свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, а также заключениями пожаро-технической и автотовароведческой экспертиз.
Преступление квалифицировано по п. 2 ч. 3 ст. 202 УК – умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее особо крупный ущерб. Эта статья относится к категории тяжких преступлений и предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Суд учел характер и степень общественной опасности деяния, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств – на иждивении есть несовершеннолетние и малолетние дети, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
В итоге суд назначил Н. 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Гражданин Б. получил 5 лет лишения свободы.
Кроме того, гражданский иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и судебных расходов удовлетворен.
Приговор не вступил в законную силу.
В Жамбылской области женщина вернула продавцу поврежденный автомобиль. Суд защитил права продавца.