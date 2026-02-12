Житель Павлодара поджег внедорожник экс-возлюбленной и отправился в тюрьму почти на 7 лет

В Павлодаре осудили организатора поджога внедорожника. Land Cruiser сгорел полностью, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд по уголовным делам города Павлодара вынес приговор по делу о поджоге автомобиля, ущерб от которого составил почти 25 миллионов тенге.

Все произошло два года назад. Инцидент начался с личного конфликта. Подсудимый Н. ранее состоял в фактических брачных отношениях с потерпевшей З. Как установил суд, после разрыва мужчина решил отомстить бывшей.

По материалам дела, Н. не стал действовать сам. Он привлек к совершению преступления своего родственника Б., пообещав ему денежное вознаграждение.

Ночью 4 августа 2024 года гражданин Б. приобрел на автозаправке литр бензина. Около 02:20 прибыл к дому потерпевшей в Павлодаре, где был припаркован ее автомобиль – Toyota Land Cruiser 200. Мужчины вылили бензин на капот иномарки, после чего подожгли машину. В результате огонь уничтожил внедорожник практически полностью.

Согласно заключению эксперта, восстановление автомобиля признано нецелесообразным. Сумма ущерба составила 24 873 230 тенге, а это особо крупный размер.

Как отметили в суде, прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы. Потерпевшая поддержала эту позицию. Но подсудимые вину не признали и просили суд их оправдать.

Суд пришел к выводу, что вина доказана совокупностью материалов уголовного дела: показаниями потерпевшей и свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, а также заключениями пожаро-технической и автотовароведческой экспертиз.

Преступление квалифицировано по п. 2 ч. 3 ст. 202 УК – умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее особо крупный ущерб. Эта статья относится к категории тяжких преступлений и предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Суд учел характер и степень общественной опасности деяния, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств – на иждивении есть несовершеннолетние и малолетние дети, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге суд назначил Н. 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Гражданин Б. получил 5 лет лишения свободы.

Кроме того, гражданский иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и судебных расходов удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

