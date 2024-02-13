Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане

Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане Фото: pixabay
Водители дорогих внедорожников Toyota Land Cruiser устроили гонки на дорогах Талдыкоргана. С беспредельщиками, игнорирующими правила дорожного движения, в областной полиции обещали разобраться, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета негативно отнеслись к опубликованному видеоролику в социальных сетях и просят наказать нарушителей.

"У нас на дорогах очень много личностей передвигается, которые презирают соблюдать законы и правила страны", – говорится в описании к публикации.

  • Столб, вся надежда на тебя. Верим в тебя, дорогой столб, прими их на себя.
  • Такие крутые без номеров.
  • Материал собрать и в полицию.
  • Странно, а куда делись защитники таких индивидуумов.
  • Эту страну не победить.
  • Зачем таким родители машины покупают? – негодуют подписчики.

В пресс-службе полиции Жетысуской области отреагировали на происходящее и предоставили комментарий.

"Сотрудниками патрульной полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению автомашины и его владельца. В отношении водителя будут приняты меры согласно действующему законодательству. О результатах сообщим дополнительно".Пресс-служба ДП Жетысуской области

В конце 2023 года молодые люди устроили беспредел на дорогах в Шымкенте и поплатились за это. Отважных лихачей лишили водительских прав на полгода.

Читайте также

МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области
МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области
Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей
Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей
Дальнобойщики устроили массовую драку на трассе в Актюбинской области
Дальнобойщики устроили массовую драку на трассе в Актюбинской области
Анастасия Московчук
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: