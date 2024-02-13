Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане

Водители дорогих внедорожников Toyota Land Cruiser устроили гонки на дорогах Талдыкоргана. С беспредельщиками, игнорирующими правила дорожного движения, в областной полиции обещали разобраться, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета негативно отнеслись к опубликованному видеоролику в социальных сетях и просят наказать нарушителей.

"У нас на дорогах очень много личностей передвигается, которые презирают соблюдать законы и правила страны", – говорится в описании к публикации.

Столб, вся надежда на тебя. Верим в тебя, дорогой столб, прими их на себя.

Такие крутые без номеров.

Материал собрать и в полицию.

Странно, а куда делись защитники таких индивидуумов.

Эту страну не победить.

Зачем таким родители машины покупают? – негодуют подписчики.

В пресс-службе полиции Жетысуской области отреагировали на происходящее и предоставили комментарий.

"Сотрудниками патрульной полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению автомашины и его владельца. В отношении водителя будут приняты меры согласно действующему законодательству. О результатах сообщим дополнительно". Пресс-служба ДП Жетысуской области

В конце 2023 года молодые люди устроили беспредел на дорогах в Шымкенте и поплатились за это. Отважных лихачей лишили водительских прав на полгода.