Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане
Фото: pixabay
Водители дорогих внедорожников Toyota Land Cruiser устроили гонки на дорогах Талдыкоргана. С беспредельщиками, игнорирующими правила дорожного движения, в областной полиции обещали разобраться, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Казнета негативно отнеслись к опубликованному видеоролику в социальных сетях и просят наказать нарушителей.
"У нас на дорогах очень много личностей передвигается, которые презирают соблюдать законы и правила страны", – говорится в описании к публикации.
- Столб, вся надежда на тебя. Верим в тебя, дорогой столб, прими их на себя.
- Такие крутые без номеров.
- Материал собрать и в полицию.
- Странно, а куда делись защитники таких индивидуумов.
- Эту страну не победить.
- Зачем таким родители машины покупают? – негодуют подписчики.
В пресс-службе полиции Жетысуской области отреагировали на происходящее и предоставили комментарий.
"Сотрудниками патрульной полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению автомашины и его владельца. В отношении водителя будут приняты меры согласно действующему законодательству. О результатах сообщим дополнительно".Пресс-служба ДП Жетысуской области
В конце 2023 года молодые люди устроили беспредел на дорогах в Шымкенте и поплатились за это. Отважных лихачей лишили водительских прав на полгода.
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