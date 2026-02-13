Какой язык выбрали 75% абитуриентов – итоги январского ЕНТ

В Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 13 февраля 2026 года, опубликовали итоги январского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, январское тестирование сдали 184 тыс. человек. Из них:

68% абитуриентов набрали пороговые баллы;

средний балл – 64 балла;

максимальный балл – 138 баллов;

446 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

Как уточнили в НЦТ, абитуриенты сдали тестирование на:

казахском языке – 75%;

русский язык – 25%;

английский язык – 113 человек.

Отмечается, что за нарушение правил были аннулированы результаты 320 человек, а именно:

возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 198 абитуриентов;

за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек;

в результате проверки видеозаписей аннулированы сертификаты 1 человека.

В наццентре подчеркнули, что во время январского ЕНТ посторонних лиц не выявлено.

Январское Единое национальное тестирование проходило с 10 января по 10 февраля 2026 года. Какими были промежуточные итоги ЕНТ, можете узнать по ссылке.