Какой язык выбрали 75% абитуриентов – итоги январского ЕНТ
Фото: Национальный центр тестирования
В Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 13 февраля 2026 года, опубликовали итоги январского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, январское тестирование сдали 184 тыс. человек. Из них:
- 68% абитуриентов набрали пороговые баллы;
- средний балл – 64 балла;
- максимальный балл – 138 баллов;
- 446 тестируемых с особыми образовательными потребностями.
Как уточнили в НЦТ, абитуриенты сдали тестирование на:
- казахском языке – 75%;
- русский язык – 25%;
- английский язык – 113 человек.
Отмечается, что за нарушение правил были аннулированы результаты 320 человек, а именно:
- возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 198 абитуриентов;
- за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек;
- в результате проверки видеозаписей аннулированы сертификаты 1 человека.
В наццентре подчеркнули, что во время январского ЕНТ посторонних лиц не выявлено.
Январское Единое национальное тестирование проходило с 10 января по 10 февраля 2026 года. Какими были промежуточные итоги ЕНТ, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript