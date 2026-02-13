Токаев расширил задачи и функции КНБ

Президент подписал указ от 9 февраля 2026 года, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Комитет национальной безопасности – это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, осуществляющий руководство в пределах своих полномочий единой системой органов национальной безопасности РК, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, в области защиты и охраны Государственной границы, обеспечения правительственной связью и организации шифровальной работы, в области государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, пресечения актов терроризма и иных особо опасных преступных посягательств на личность, общество и государство, организации деятельности авиации органов национальной безопасности, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений, защиты государственных секретов, и является уполномоченным органом по защите государственных секретов в РК.

К задачам Комитета добавлено:

осуществление государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Также говорится, что КНБ вправе осуществлять государственный контроль по выданным разрешениям в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в форме проверок, проводимых на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, и внеплановых проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом.

КНБ будет выполнять следующие новые функции:

осуществление государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

выдача предписаний при выявлении нарушений требований законодательства РК в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

направление для исполнения предписаний при выявлении нарушений требований законодательства РК в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Указ введен в действие с 9 февраля 2026 года.