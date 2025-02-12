Какой язык выбрали почти 77% абитуриентов для сдачи январского ЕНТ

В Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 12 февраля 2025 года, предоставили информацию об абитуриентах, которые сдали январское единое национальное тестирование (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, январское ЕНТ сдали около 164 тыс. человек.

"Из них 76,81% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,14% – на русском, 89 человек – на английском языке", – уточнили в НЦТ.

Пороговый балл набрали около 70,35% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,81. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.

Наибольшее количество тестируемых, а именно 17,5% выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика". 17,27% на ЕНТ сдали предметы "Биология-Химия". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 10,29%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 197 человек.

По итогам январского ЕНТ-2025 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем, доля освоения составляет 75,43%. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 32,32% вопросов. Самой сложной темой оказалась "Электромагнитная индукция". Таким образом, по результатам ЕНТ виден подробный анализ по отдельным темам.

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в январском ЕНТ приняли участие 392 абитуриента с ООП.

За период проведения ЕНТ выявлено 197 нарушений правил. Из них 101 абитуриент лишился возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 96 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.

На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. В этот раз было подано более 14 тыс. заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 10 заявлений. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

Отмечается, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

"В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – напомнили в НЦТ.

О том, что показали промежуточные итоги январского ЕНТ, можете узнать здесь.