Какой язык выбрали почти 77% абитуриентов для сдачи январского ЕНТ
Согласно информации, январское ЕНТ сдали около 164 тыс. человек.
"Из них 76,81% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,14% – на русском, 89 человек – на английском языке", – уточнили в НЦТ.
Пороговый балл набрали около 70,35% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,81. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.
Наибольшее количество тестируемых, а именно 17,5% выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика". 17,27% на ЕНТ сдали предметы "Биология-Химия". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 10,29%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 197 человек.
По итогам январского ЕНТ-2025 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем, доля освоения составляет 75,43%. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 32,32% вопросов. Самой сложной темой оказалась "Электромагнитная индукция". Таким образом, по результатам ЕНТ виден подробный анализ по отдельным темам.
Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в январском ЕНТ приняли участие 392 абитуриента с ООП.
За период проведения ЕНТ выявлено 197 нарушений правил. Из них 101 абитуриент лишился возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 96 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.
На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. В этот раз было подано более 14 тыс. заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 10 заявлений. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
Отмечается, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
"В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – напомнили в НЦТ.
О том, что показали промежуточные итоги январского ЕНТ, можете узнать здесь.