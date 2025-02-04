Аким ЗКО рассказал о мерах по исполнению поручений президента и развитии социально-экономического сектора

В Уральске состоялось заседание областного актива, в ходе которого аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев представил доклад о социально-экономическом развитии региона и обозначил ключевые задачи в соответствии с поручениями резидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал увеличились на 4,7% и составили 712,9 млрд тенге. Валовый региональный продукт за девять месяцев 2024 года вырос на 1,9%, достигнув 3,4 трлн тенге.

"Одним из важнейших направлений развития экономики является продвижение экспорта и снижение зависимости от импорта. В целом за 2024 год объем экспорта составил 6,4 млрд долларов США. Важно отметить, что по итогам года в области сложился положительный торговый баланс, то есть экспорт превышает импорт. Однако, учитывая, что большая часть экспорта приходится на нефтегазовую продукцию, необходимо продолжить развитие отрасли обрабатывающей промышленности в регионе. С привлечением инвестиций предприятия должны увеличить загрузку и сделать приоритетным выпуск экспортоориентированной продукции. В ближайшие пять лет в области будет реализовано 59 инвестиционных проектов, из которых 26 планируется ввести уже в текущем году, обеспечив 800 рабочих мест", – отметил Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целях поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены системные меры, направленные на увеличение его доли в валовом региональном продукте до 40% к 2028 году.

Также запланированы инициативы по улучшению социальной сферы и здравоохранения. В частности, Областному управлению координации занятости и социальных программ, а также акиматам городов и районов поручено усилить работу по созданию рабочих мест, привлечению безработных к профессиональному обучению и социальным проектам, обеспечению занятости населения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В сфере здравоохранения рассматривается вопрос строительства межрайонных больниц в Бурлинском и Казталовском районах, а также капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения в Уральске и Каратобинском районе.

Значительное внимание уделено вопросам образования: в 2025 году планируется строительство 17 новых школ, из которых строительство семи уже ведется. Из них 10 – малокомплектных, одна средняя школа на 400 мест и шесть образовательных учреждений в рамках проекта "Комфортная школа". Эти меры позволят ликвидировать восемь аварийных и семь трехсменных школ.

В 2023-2024 годах в области уже введено в эксплуатацию 22 новые школы, из которых три построены в рамках проекта "Комфортная школа".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Развитие инфраструктуры и строительство жилья также остаются в приоритете. В 2025 году запланирован ремонт 212 км дорог областного и районного значения, на что будет выделено 42,2 млрд тенге.

Также на заседании областного актива аким области поручил в этом году завершить все объекты в рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения", а также обеспечить населенные пункты чистой питьевой водой на уровне 100 процентов.

Кроме того, аким области отметил, что глава государства объявил этот год Годом рабочих профессий, и в этом направлении в регионе будут проводиться различные мероприятия, направленные на поддержку рабочих профессий.

Развитие региона охватывает все сферы, включая сельское хозяйство, цифровизацию и поддержку сельских территорий.

В ходе заседания представители общественности выразили поддержку озвученным инициативам.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Руководитель ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" Валерий Крылов отметил важность поставленных задач и подчеркнул, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению экономики и социальной сферы Западно-Казахстанской области.

"Президент затронул важные вопросы модернизации энергетической отрасли, реализации новых проектов в сфере промышленности, развития инфраструктуры и других. Все это будет способствовать укреплению экономики страны. Мы как предприниматели поддерживаем все инициативы главы государства", – сказал Валерий Крылов.