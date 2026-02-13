#Казахстан в сравнении
Финансы

Спецгоспособие-2026: новые размеры и кто его получает в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 14:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сколько ветеранов проживает в Казахстане и какое пособие они получают? Об этом сегодня, 13 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 февраля текущего года в Казахстане проживает 76 059 ветеранов, из которых:

  • 69 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ),
  • 16 250 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,
  • 26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств,
  • 33 114 тружеников тыла в годы ВОВ.
"С начала 2026 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 1,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17,7 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

  • ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2026 году – 69 200 тенге);

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

  • лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2026 году – 32 654 тенге);
  • лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2026 году – 26 772 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

  • участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2026 году – 26 772 тенге);
  • военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2026 году – 20 760 тенге);
  • труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2026 году – 9212 тенге).

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 14:35
От 2 до 138 МРП: кто и за что получает специальное госпособие в Казахстане

2 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы на 102-м году ушел из жизни ветеран ВОВ Камбар Сарсен.

