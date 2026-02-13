Руководителю стройкомпании вынесли приговор за хищение миллиардов в Астане

Спецпрокурорами Астаны окончено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры:

"В деятельности стройкомпании установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных государством на завершение строительства проблемного жилого комплекса столицы на сумму 2,1 млрд тенге... Приговором суда виновный за совершение мошенничества в особо крупном размере осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством многоквартирных жилых домов сроком на 10 лет".

Отмечается, что в ходе досудебного расследования в собственность государства возвращено 412 млн тенге.

"Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Астаны

