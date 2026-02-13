Казахстанец продал свой банковский счет за 12 тысяч тенге и стал фигурантом уголовного дела

В Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету. Фигурантом стал 20-летний житель города Акколь. Об этом 13 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в январе этого года жительница села Красный Яр стала жертвой интернет-мошенников. Злоумышленники убедили пожилую женщину перевести деньги на счет третьих лиц. Следуя их указаниям, потерпевшая перечислила 100 тыс. тенге на неизвестный банковский счет.

Полицейские установили владельца счета, которым оказался молодой житель Акколя.

"Как выяснили киберполицейские, предложение о "легком заработке" он нашел в мессенджере Telegram. Организаторы мошеннической схемы предложили ему продать банковский счет за 12 тыс. тенге. Не задумываясь о возможных правовых последствиях, молодой человек согласился. Впоследствии на его счет поступили 100 тыс. тенге, которые он по указанию неизвестных перевел дальше – на другие счета". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции отметили, что в Акмолинской области с начала года уже возбуждено 8 уголовных дел по фактам дропперства.

Правоохранительные органы призывают граждан не соглашаться на предложения быстрого и легкого заработка, связанные с передачей банковских реквизитов, поскольку такие действия могут привести к уголовной ответственности.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступила в силу новая статья УК – 232-1, по которой дропперов начали привлекать к уголовной ответственности.