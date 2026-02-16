#Референдум-2026
Общество

"Нам больше нечему его учить": удивительный ребенок растет на юге Казахстана

мальчик-вундеркинд из Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:45 Фото: gov.kz
В селе Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области подрастает настоящий вундеркинд. В четыре года Али Адамбек в уме складывает двузначные и даже трехзначные числа, а также свободно выполняет умножение, комментируя процесс на английском языке, сообщает Zakon.kz.

В акимате Туркестанской области 16 февраля 2026 года рассказали, что зоркий ум Али привел к тому, что воспитатели детского сада признались: "Нам больше нечему его учить" и рекомендовали перевести его в школу.

"Сегодня он посещает предшкольный класс, однако его логический уровень соответствует уровню учеников старших классов. По словам учителя средней школы "Алтынтобе" Алии Миятбековой, Али решает сложные задачи, которые порой не под силу ученикам 5-6-х классов, причем делает это быстрее них", – рассказали в ведомстве.

Мама ребенка Нургуль Мырзагали рассказала, что, пока другие дети смотрят мультфильмы, Али с упоением изучает математический контент на английском языке.

"Вместо сказок перед сном он просит полчаса порешать задачи или повторить таблицу умножения", – поделилась она.

Интересы Али не ограничиваются математикой. Он полностью освоил алфавит, и его следующая цель – научиться грамотно писать по-английски.

"Мне интереснее в школе, чем в садике. Мне не нравятся те, кто не делает уроки", – поделился сам Али.

Туркестанские педагоги возлагают большие надежды на этого удивительно одаренного ребенка.

Другой герой в образовательной среде Казахстана – учитель химии из Алматы, которая покорила Global Teacher Prize.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
