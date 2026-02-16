#Референдум-2026
Общество

Сотни миллиардов тенге: названа сумма поступлений в бюджеты сельских акиматов

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 17:16 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о поступлениях в бюджеты сельских акиматов за 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня бюджеты сельских округов формируются за счет 25 видов налоговых и неналоговых поступлений, а также трансфертов из районного бюджета.

"По итогам 2025 года в бюджеты сельского уровня фактически поступило 442,3 млрд тенге, в том числе собственные доходы составили 147 млрд тенге, или 33,2% от общего объема бюджета. В настоящее время проводится анализ поступлений за 2025 год в разрезе каждого сельского округа. С 2026 года в целях расширения доходной базы в бюджеты сельских округов передан налог на добычу полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям", – говорится в ответе.

Также в рамках работы рабочей группы прорабатывается вопрос передачи отдельных налоговых поступлений в бюджет IV уровня, в том числе:

  • до 50% налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (доля определяется решением районного маслихата);
  • лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности в полном объеме.

Данные поправки согласованы с заинтересованными государственными органами, соответствующее заключение правительства находится на согласовании Администрации президента Казахстана. Ожидается, что реализация данных поправок обеспечит порядка 240 млрд тенге дополнительных поступлений в бюджеты сельских округов.

Ранее мы писали, что сельские акимы лишатся 11 функций после внесения законодательных поправок.

Азамат Сыздыкбаев
