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Известная актриса рассказала о четвертых родах в домашних условиях

Роды, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:08 Фото: Instagram/glafiratarhanova
Известная российская актриса Глафира Тарханова рассказала, что родила четвертого ребенка в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

20 июня на своей странице в Instagram актриса рассказала, что дочку Лукерью, которая стала пятым ребенком в семье, она родила дома в присутствии доулы.

"Да, страшно! Да, больно! Да, каждый раз непредсказуемо! И так веками… Если это естественный процесс без медицинских вмешательств по показаниям. До сих пор никто не скажет, сколько по времени продлятся роды. Какие легче – первые, вторые… пятые? Можно только предполагать".Глафира Тарханова

По словам актрисы, очень важен настрой, знание процесса и доверие акушерке, которая на протяжении всего процесса будет рядом.

Недавний именинник Максим Галкин опубликовал совместное семейное фото с празднования дня рождения и дал повод подписчикам повыяснять, на кого становятся похожи подросшие дети звездной пары.

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