События

От трех мальчиков до девочек-тройняшек: казахстанка в один день стала мамой шести детей

казахстанка, родившая трех девочек, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 13:32 Фото: Facebook/Zauresh Balkenova
Жительница Костанайской области стала мамой шести детей, родив тройню, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК отметили, что это первая тройня в области за последние три года.

"Маме – 31 год, беременность наступила естественным путем. В семье Шарапиевых из Костанайского района уже подрастают три сына, а в один день семья пополнилась сразу тремя девочками. Две новорожденные появились на свет весом по 2600 граммов, одна – 2300 граммов. Рост всех малышек – 49 сантиметров. По словам врачей областной больницы, состояние мамы и детей оценивается как удовлетворительное", – сообщили в ведомстве.

При этом специалисты подчеркнули, что многоплодная беременность относится к группе повышенного риска как в период вынашивания, так и при родах, и требует постоянного медицинского наблюдения и высокого уровня перинатальной помощи.

Мама тройняшек Сымбат Шарапеева выразила благодарность коллективу Костанайской областной больницы. Она рассказала, что первое УЗИ показало двойню, а второе – тройню.

"Мы были все в шоке. Беременность проходила нормально, немного сложновато. Здесь персонал хороший... Я очень рада, что все хорошо, переживала очень. Рада и довольна", – поделилась женщина.

В браке она 11 лет. Троим мальчикам 10, 8 лет и 4 года исполнится в феврале.

Новорожденных девочек они назвали Адия, Аиша и Аселя.

Сымбат – домохозяйка. Занимается малышами и шьет детям и жителям деревни на заказ.

В конце 2025 года в Туркестанской области в многодетной семье родились тройняшки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
