Новый министр труда принес присягу в правительстве

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 17 февраля 2026 года на заседании правительства дал присягу служить народу и президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил министра с назначением на должность, а также во исполнение закона "О Правительстве РК" попросил его принять присягу как впервые вошедшего в состав правительства.



"Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь!" – пообещал Аскарбек Ертаев.

Ертаев стал новым министром труда 27 января 2026 года. До этого он являлся первым вице-министром.

