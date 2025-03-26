Новый министр энергетики принес присягу в правительстве
Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 марта 2025 года на заседании правительства дал присягу служить народу и президенту, сообщает Zakon.kz.
Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что Алмасадам Саткалиев был освобожден от должности министра энергетики и назначен председателем Агентства по атомной энергии.
"Благодарим Алмасадама Майдановича за работу и пожелаем успехов на новом месте. Указом президента министром энергетики назначен Ерлан Аккенженов. Поздравляем вас. Во исполнение конституционного закона о правительстве прошу привести к присяге нового члена правительства", – сказал Олжас Бектенов.
Ерлан Аккенженов зачитал присягу.
"Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь!" – пообещал он.
Глава правительства пожелал ему успехов на ответственном посту.
19 марта 2025 года сообщалось, что Ерлан Аккенженов возглавил Министерство энергетики Казахстана.
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