#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Политика

Аскарбек Ертаев назначен новым министром труда

Аскарбек Ертаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:30 Фото: gov.kz
Назначен новый министр труда и социальной защиты населения Казахстана. Им стал Аскарбек Ертаев, который с июня 2025 года занимал должность первого вице-министра труда и соцзащиты населения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 27 января 2026 года.

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области. В 2000-2014 годах работал в банковском секторе, в 2014 году – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в 2014-2021 – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК, в 2021-2022 – заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента РК, в 2022-2023 – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК, Аппарата правительства РК, в 2023-2024 – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2024 года занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, а в июне 2025 года стал первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:30
Назначено новое руководство в Фонде социального медицинского страхования

Ранее Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Светлану Жакупову от должности министра труда и социальной защиты населения Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
