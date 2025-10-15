Жителей Кызылорды просят соблюдать указания властей 16 октября
Фото: Instagram/kzo_pd
Кызылординский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с важным предупреждением о проведении оперативно-тактического учения в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.
Согласно заявлению, учения пройдут на территории Кызылординского музыкального высшего колледжа имени Казангапа (микрорайон Левый берег, №117 А) 16 октября 2025 года.
"В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении".Кызылординский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Жителей города в связи с этими событиями призвали с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.
"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов".Кызылординский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Также граждан попросили руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
27 сентября аналогичные учения проходили в Костанае.
