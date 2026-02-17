Инвестиции в основной капитал Казахстана могут удвоиться к 2029 году

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства заявил об ожиданиях по увеличению инвестиций в основной капитал страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках Индекса экономической сложности по итогам 2024 года Казахстан занял 55-е место из 145 стран в мире.

"В сравнении с соседними странами за 2020-2024 годы Казахстан продемонстрировал самый резкий структурный рывок – с 87-го на 55-е место. Для решения поставленных задач нам необходимо увеличить объем инвестиций. По прогнозам, содержащимся в Национальном плане развития, отношение инвестиций к ВВП увеличится с текущих 14-15% до 23% в 2029 году", – сказал Жумангарин.

Ожидается, что при этом инвестиции в основной капитал в 2029 году увеличатся в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024 года.

"Поэтапный рост значений показателя до 23% в 2029 году позволит образовать дополнительные инвестиции в размере 120 млрд долларов, доведя кумулятивные инвестиции в период 2025-2029 гг. до 400 млрд долларов", – добавил зампремьера.

