На переработку сельхозпродукции в Казахстане направят 94 млрд тенге инвестиций

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 17 февраля 2026 года сообщил о реализации новых инвестпроектов в сфере переработки сельхозпродукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что переработка остается ключевым направлением развития отрасли. В связи с этим проводится системная работа по расширению мощностей маслоперерабатывающих предприятий и их технологическому обновлению.

"В 2024-2025 годах запущены четыре крупных проекта на сумму 58 млрд тенге с общей мощностью порядка 1 млн тонн. Также в Восточно-Казахстанской области введена в эксплуатацию производственная линия по выпуску инновационного продукта – лецитина. В Северо-Казахстанской области в текущем году также планируется запуск производства лецитина. Кроме того, в ближайшие три года планируется введение 13 проектов на сумму 94 млрд тенге. В целом благодаря указанным мерам удалось увеличить экспорт готовой продукции – подсолнечного масла до 600 тыс. тонн и занять 8-е место в мире по экспорту масла", – дополнил министр.

По его словам, ранее Казахстан экспортировал чечевицу в Турцию как сырье, а затем импортировал ее обратно уже в виде готовой продукции по более высокой цене. Сейчас благодаря запуску перерабатывающих предприятий в Костанайской и Акмолинской областях страна обеспечивает внутренний рынок и экспортирует готовую чечевицу.

"Необходимо отметить, что Казахстан находится на 6-м месте по экспорту чечевицы в мире и имеет большой потенциал по его дальнейшему развитию. В целом в текущем году получен рекордный урожай зернобобовых в объеме 1 млн тонн, что на 56% больше, чем в предыдущем году. К тому же они являются хорошими предшественниками, обогащая почву азотом и повышая урожайность последующих культур. В этой связи нами будет продолжена диверсификация посевных площадей. Помимо этого, развивается направление глубокой переработки зерна. В республике уже сейчас функционируют три предприятия мощностью более 500 тыс. тонн, производящие глютен, биоэтанол и крахмалопродукты", – озвучил Айдарбек Сапаров.

Он рассказал, что в ближайшие три года планируется реализация шести инвестпроектов на сумму 1,9 трлн тенге, и при этом будет расширен ассортимент выпускаемой продукции в виде аминокислот, таких как глутамат, треонин, лейцин, лизин. Проекты будут реализованы в Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской областях и в Астане.

Ранее министр рассказал, что Казахстан увеличил производство продуктов питания почти до 4 трлн тенге.