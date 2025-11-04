В Казахстане появится пять предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о развитии сферы глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее поручение давал ранее глава государства. "Есть поручение главы государства довести переработку до 70%, глубокой переработкой нам тоже нужно заниматься. На сегодня у нас три предприятия занимаются глубокой переработкой – одно в СКО и два на юге. Сейчас у нас в планах еще пять предприятий, уже начинается строительство в Жамбылской области, компания Fufeng, второе – в 20 км от Астаны предприятие "Терьяки", также начинается строительство в Костанайской области. Еще по двум ведутся переговоры. Они заберут у нас с рынка порядка 2,5 млн тонн зерна, что станет большой поддержкой для фермеров", – сказал Сапаров. Министр заверил, что в основном для этого будут использоваться средства инвесторов. "В основном идут прямые иностранные инвестиции, но мы с ними подписываем соглашения об инвестициях, где предусмотрена государственная поддержка. Господдержка – субсидирование от 20% и выше. Кроме того, предусмотрено освобождение от налогов для тех, кто подписывает соглашение об инвестициях", – добавил глава Минсельхоза. Ранее мы писали об основных покупателях казахстанского зерна.

