Общество

Казахстан увеличил производство продуктов питания почти до 4 трлн тенге

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 10:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 17 февраля 2026 года сообщил о росте производства продуктов питания в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Сапаров рассказал, что в настоящее время отрасль переработки сельскохозяйственной продукции демонстрирует устойчивую и динамичную траекторию развития.

"Так, по итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге, что на 8,1% выше уровня 2024 года. Инвестиции в основной капитал выросли в 2,1 раза и достигли 389,4 млрд тенге. За 11 месяцев 2025 года экспорт переработанной продукции составил 3,2 млрд долларов, что на 33,8% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК составляет 52%", – сообщил министр.

По его словам, все это результат системной работы, направленной на диверсификацию производства и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Так, в сфере растениеводства проводится последовательная диверсификация посевных площадей с переходом на производство высокорентабельных и востребованных на мировом рынке культур. Сегодня масличные культуры стали драйвером доходности растениеводства. По итогам 2025 года впервые урожай масличных достиг 4,9 млн тонн, что больше уровня предыдущего года на 48%. В том числе валовый сбор подсолнечника увеличился на 39%, льна – на 77%, рапса – в 2,2 раза. Кроме того, для проведения полевых работ выделяются льготные кредиты под 5% годовых сроком от 12 до 15 месяцев, возвратность составляет порядка 99%", – озвучил Сапаров.

24 декабря 2025 года в Минсельхозе объяснили рост урожайности в Казахстане.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
