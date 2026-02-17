#Референдум-2026
Общество

Мясная и молочная переработка в Казахстане выйдет на новый уровень

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 17 февраля 2026 года заявил о реализации инвестиционных проектов в сфере переработки мяса, молока и сельхозсырья на сумму более 90 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в стране функционируют 210 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе предприятия полного производственного цикла.

"Сейчас реализуется 11 проектов на сумму 41,2 млрд тенге. Дополнительно будет введено 50 тыс. тонн мощности. Крупнейшими из них являются компании в области Абай и Жамбылской области. Реализация данных проектов позволит расширить ассортимент продукции, увеличить нагрузку на перерабатывающие предприятия и усилить экспортный потенциал отрасли. В области переработки молока сохраняется устойчивое развитие и наращивание производственного потенциала. Сейчас в стране действует 180 перерабатывающих предприятий. В 2025 году запущен ряд крупных проектов. Кроме того, реализуется 12 инвестиционных проектов на сумму 41 млрд тенге. В результате будет введено дополнительно 165 тыс. тонн перерабатывающей мощности", – озвучил Сапаров.

По его словам, эти проекты формируют основу для обеспечения внутреннего рынка широким ассортиментом молочной продукции и расширения экспорта.

"Ведется поэтапное восстановление и модернизация производственных мощностей по переработке шкуры и шерсти. В целях дальнейшего развития отрасли реализуются 8 инвестиционных проектов на 9,9 млрд тенге. Они дополнительно введут 1,3 млн тонн перерабатывающих мощностей. Реализация проектов, которые направлены на глубокую переработку кожи и побочных продуктов, позволит увеличить производство пищевого желатина и кормовых добавок, а также снизить затраты на сырье. Кроме того, наряду с традиционным сельским хозяйством в Казахстане развиваются и новые направления агробизнеса", – дополнил он.

Сапаров также рассказал, что в Казахстане запущена современная грибная ферма полного цикла стоимостью около 11,3 млрд тенге, которая позволит частично заменить импорт грибной продукции.

Ранее стало известно, что на переработку сельхозпродукции в Казахстане направят 94 млрд тенге инвестиций.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
