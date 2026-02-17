МСХ о сдерживании цен на говядину: Завалим мясом внутренний рынок

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, как планируется избежать роста цен на говядину в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как он может прокомментировать заявление животноводов о том, что стоимость говядины в Казахстане должна составлять 10-12 тыс. тенге за килограмм, и стоит ли казахстанцам ожидать роста цен.

"Когда мы говорим о цене на мясо, рост цены не всегда означает рост цен внутри страны. Есть у нас экспортные рынки с достаточно комфортными и выгодными ценами: рынок Узбекистана, рынок Турции, приграничная торговля с Китаем и Россией. Мы будем зарабатывать там. Для этого принята отдельная программа развития животноводства, которая предусматривает резкий рост поголовья. Это и крупный рогатый скот, и мелкий рогатый скот, вплоть до таких направлений, как кролиководство, птицеводство, пчеловодство. Программа разнонаправленная. В итоге мы увидим: как только будет рост поголовья – рост производства мяса, тогда все действующие в настоящее время ограничения будут сняты", – озвучил Азат Султанов.

По его словам, это станет большой поддержкой для фермеров.

"То есть они будут, согласно нашей политике и планам, зарабатывать на внешних рынках. Как только появится избыточное производство, продукция будет направляться на экспорт. В то же время мы будем сдерживать баланс. Ситуации, которая наблюдалась с ценами на говядину, мы просто избежим, потому что завалим мясом внутренний рынок", – дополнил вице-министр.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал жалобы казахстанцев на резкий рост цен на продукты питания.