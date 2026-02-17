#Референдум-2026
Общество

Запуск исламской ипотеки в Казахстане пока под вопросом

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:42 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность и сроки запуска исламской ипотеки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такие запросы поступают от населения, однако назвать точные сроки он пока не может.

"Поступают разного рода запросы на приобретение жилья посредством исламского инструмента. У нас есть часть населения, которые придерживаются определенных канонов, поэтому это прорабатывается. Сейчас нет точных сроков, когда это будет запускаться. Мы подписали меморандум с несколькими международными институтами в этом направлении, сейчас пока изучаем, каким образом "Отбасы банк" может дать такое решение", – сказал Карагойшин.

Журналисты все же попросили его уточнить хотя бы примерные сроки запуска этой ипотеки.

"По срокам не могу сказать. Мы не можем даже точно сказать, что мы откроем такое, потому что сама система "Отбасы банка" является накопительной. Исламская ипотека чуть-чуть отличается", – ответил глава "Байтерека".

Ранее своим мнением по этому поводу поделилась председатель Ассоциации исламских финансов и бизнеса Казахстана Мадина Тукулова.

Азамат Сыздыкбаев
