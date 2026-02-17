Малайзийский автопроизводитель зайдет на казахстанский рынок

Фото: freepik

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве сообщил о планах по запуску нового производства автокомпонентов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, планируется сотрудничество с малайзийским автопроизводителем. "Прорабатывается возможность усиления локализации производства в Казахстане. Мы совместно с зарубежными партнерами ведем переговоры. Открыто заявляю, что мы подписали меморандум между холдингом "Байтерек" и малайзийской компанией Proton, – сказал Карагойшин. По его словам, сотрудничество подразумевает совместное производство автокомпонентов. "Сейчас прорабатывается вопрос создания совместного предприятия в Казахстане с участием наших автомобилестроителей. Речь идет о создании полноценного кластера по локализации производства компонентов для автомобилей", – добавил глава "Байтерека". Ранее мы писали, что в стране подешевеют автомобили казахстанского производства.

