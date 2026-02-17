#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Общество

Малайзийский автопроизводитель зайдет на казахстанский рынок

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:43 Фото: freepik
Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве сообщил о планах по запуску нового производства автокомпонентов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, планируется сотрудничество с малайзийским автопроизводителем.

"Прорабатывается возможность усиления локализации производства в Казахстане. Мы совместно с зарубежными партнерами ведем переговоры. Открыто заявляю, что мы подписали меморандум между холдингом "Байтерек" и малайзийской компанией Proton, – сказал Карагойшин.

По его словам, сотрудничество подразумевает совместное производство автокомпонентов.

"Сейчас прорабатывается вопрос создания совместного предприятия в Казахстане с участием наших автомобилестроителей. Речь идет о создании полноценного кластера по локализации производства компонентов для автомобилей", – добавил глава "Байтерека".

Ранее мы писали, что в стране подешевеют автомобили казахстанского производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Запуск исламской ипотеки в Казахстане пока под вопросом
12:42, Сегодня
Запуск исламской ипотеки в Казахстане пока под вопросом
Глава "Байтерека" ответил на вопрос о кофе и "левобережных людях"
12:09, Сегодня
Глава "Байтерека" ответил на вопрос о кофе и "левобережных людях"
Поддержка жилищного строительства за счет АО "Казахстанская жилищная компания" составила 640,3 млрд тенге
13:53, 10 декабря 2024
Поддержка жилищного строительства за счет АО "Казахстанская жилищная компания" составила 640,3 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
12:25, Сегодня
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
12:02, Сегодня
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
11:37, Сегодня
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: