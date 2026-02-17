#Референдум-2026
Общество

МСХ о ценах на овощи весной: Картофель будет стоить около 200 тенге

Овощи, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:16 Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, ожидается ли рост цен на продукты весной и какую стоимость прогнозируют на картофель, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов сообщил, что по поручению правительства в настоящее время проводится разбронирование стабилизационных фондов.

"Составлен график разбронирования: 70% запасов стабфондов по овощной группе будет разбронировано в феврале, 30% – в марте. И по отдельной группе, допустим, как лук, который позволяет обеспечить сохранность до апреля, 10% будет, соответственно, 70, 20, 10… 10% в апреле. То есть, исходя из технологии хранения, исходя вообще из физических свойств данной овощной группы, ее хранить просто до апреля нет необходимости. Поэтому в настоящее время идет активное разбронирование стабилизационных фондов. Мы не скрываем, что в период межсезонья (это март-апрель) будет завозиться овощная продукция из других стран", – озвучил вице-министр.

Он отметил, что в настоящее время прорабатываются через Министерство торговли контракты с поставщиками из других стран, для того чтобы не допустить спекулятивного роста цен.

"Прямые поставки позволят исключить посредников, и, соответственно, импортная продукция не будет такой дорогой. Но рост на 0,6% с начала года. Где-то мы планируем в коридоре 1% рост. Это естественный рост – 0,6%. Импорт все равно будет, но не будет в таком объеме, который мы, наверное, ожидали в прошлом году", – сказал Азат Султанов.

Журналисты усомнились в озвученных данных, отметив, что, по их наблюдениям, рост цен значительно выше заявленных 0,6% и "коридора" в 1% и зачастую составляет не менее 10-15%.

В ответ Султанов заявил, что министерство опирается на данные официальной статистики и оснований не доверять этим показателям у ведомства нет.

Журналисты уточнили, готов ли он гарантировать, что весной цены на картофель, морковь и лук не вырастут до 500-700 тенге, как это происходило ранее.

"Опять же про картошку мы долго спорили. Есть премиальный картофель, есть… ну опять же товар – это не только картофель, это любой товар. И 500 тенге может какой-то египетский картофель быть. Здесь мы говорим про СЗП. Мы провели работу с южными регионами, у нас где-то, мы планируем, в апреле пойдут ранние овощи из Туркестанской области. Соответственно, это опять же своя ценовая конъюнктура, потому что есть технология производства. Огурцы сейчас у нас дорогие – почему? Потому что тепличные, это не огурцы с грядки. То есть у каждого своя технология. Есть каждый продукт. И поэтому в целом планы у правительства такие: не допустить резкого роста цен, соответственно, этот коридор сохранить", – дополнил Султанов.

Он заверил, что картофель прошлогоднего урожая не будет стоить 500-600 тенге за килограмм и, по его оценке, цена составит около 200 тенге. Вице-министр, курирующий вопросы растениеводства, подчеркнул, что ожидает именно такой уровень цен.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал жалобы казахстанцев на резкий рост цен на продукты питания.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
