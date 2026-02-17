#Референдум-2026
Общество

В Минсельхозе объяснили рост цен на продукты

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на резкий рост цен на продукты питания, передает корреспондент Zakon.kz.

О жалобах населения сообщили журналисты и попросили объяснить причины подорожания, в том числе связано ли это с повышением НДС и стоит ли ожидать дальнейшего роста цен.

"Я бы не согласился с утверждением о резком росте цен. Мы с Сериком Жумангариным каждую неделю проводим совещание по вопросам роста цен на социально значимые продуктовые товары. По итогам прошлой недели рост составил всего 0,2%. Главный фактор – сезонность по овощной группе: расходы на хранение овощей, где-то происходит выбраковка, усушка. Это влияет на объемы реализации и цену. Плюс, когда мы говорим о продовольственной инфляции, надо отделять рост цен на СЗПТ и на продовольствие. Вы знаете, у нас по продовольственной инфляции все товары вместе идут по анализу Нацбанка. Соответственно, если условно выросла цена на киви или другие экзотические фрукты, это все тоже дает рост", – сказал Азат Султанов.

По его словам, с начала года рост индекса цен на социально значимые товары составил всего 0,6%.

"Действительно, есть рост на капусту, морковь, картофель, помидоры – это отражает сезонный характер. По остальным продуктам в некоторых регионах: хлеб – 0,4%, мука – 0,3%. Это тоже сезонный фактор: после сбора урожая традиционно идет экспорт нашей пшеницы, соответственно, это влияет на внутренние цены. Цена на пшеницу по сравнению с осенними ценами выросла на 10 тыс. тенге. Все это приводит к росту цен. Но мы резкого роста цен не допустим, причины выясняются. С каждым предприятием проводится работа. Рост есть по коммунальным тарифам – многие СМИ поднимали этот вопрос: когда температурный режим в Астане привел к росту цен на коммунальные услуги, то же самое испытывают и предприятия. Если есть объективные причины повышения цен, в отношении предприятий никаких мер применяться не будут", – дополнил вице-министр.

Если же есть проблема посредников, мы и перечень СЗПТ увеличили именно для этого.

"Сейчас в перечень 33 продуктов входят не совсем товары первой необходимости, допустим рыба или яблоки. Там как раз отмечался рост цен на торговых полках из-за посреднических цепочек, и там будут приниматься жесткие меры", – рассказал Султанов.

Также, отвечая на вопрос журналистов о том, где он закупает продукты, вице-министр отметил, что делает покупки в магазине у дома.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, что Казахстан увеличил производство продуктов питания почти до 4 трлн тенге.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
