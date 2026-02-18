#Референдум-2026
Общество

Привязала к батарее и избила ребенка: женщину признали невменяемой

Женщину, избившую ребенка в Жаркенте признали невменяемой, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 07:25 Фото: Zakon.kz
17 февраля 28-летнюю жительницу Жаркента, издевавшуюся над малолетним сыном, признали невменяемой, сообщает Zakon.kz.

Шокирующий инцидент произошел в Жаркенте месяц назад. Четырехлетний ребенок не выключил воду, и женщина решила наказать сына. Она привязала малыша к батарее, пинала и била половником. Происходящее снимала на телефон знакомая семьи по просьбе отца детей.

Женщину освободили от уголовной ответственности. 17 февраля суд признал ее невменяемой, передает "КТК". Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мать страдает умственной отсталостью и не могла осознавать опасность своих действий.

Женщину направили на принудительное лечение.

"Экспертизой установлено, что в период совершения деяния подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. С учетом изложенного суд освободил подсудимую от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа", – прокомментировал решение суда пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

Также казахстанец получил срок за то, что незаконно поместил свою сожительницу в психлечебницу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
