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Законодательство РК

В Алматы женщина избила чужого ребенка: инцидент расследует полиция

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 01:58 Фото: freepik
Конфликт взрослой женщины и 11-летнего мальчика начался после того как, несовершеннолетний повздорил с ее сыном. Мать, защищая своего ребенка, набросилась на его обидчика с кулаками, в результате чего шестиклассник оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.

По словам матери пострадавшего мальчика, он снимал агрессивную женщину на камеру, объясняя из-за чего произошел конфликт. Женщине это не понравилось, и она стала наносить ребенку удары кулаками, отмечает КТК.

В итоге, мальчика госпитализировали с травмой головы и ушибами мягких тканей. Сейчас ребенок лечится дома, в школу пока не ходит. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

"С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса мероприятий будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – заявили в пресс-службе ДП города Алматы.

Ранее 17-летний подросток был госпитализирован после драки в Петропавловске. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали и доставили в полицию несовершеннолетнего парня.

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