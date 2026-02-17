#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Происшествия

Казахстанец получил срок за то, что незаконно поместил свою сожительницу в психлечебницу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 22:04 Фото: Zakon.kz
В Туркестанском межрайоном суде рассмотрено уголовное дело в отношении одного из жителей города, а также двух его знакомых. Всех троих обвиняли в похищении человека и незаконной госпитализации его в психиатрический стационар, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, мужчина на фоне конфликта с сожительницей решил незаконно поместить ее в психиатрическое учреждение. Чтобы воплотить свой преступный умысел в реальность, он попросил помощи у двух своих приятелей.

Подсудимые связали женщине руки и ноги скотчем и насильно доставили ее в Областной центр психического здоровья в Шымкенте, где сожитель потерпевшей оформил ее госпитализацию без законных оснований.

"Суд признал виновными всех участников преступления. Инициатор преступного сговора приговорен к девяти годам лишения свободы. Его подельники получили по восемь лет. В пользу потерпевшей, с бывшего гражданского супруга в пользу потерпевшей взыскано пять миллионов тенге, а с его сообщников по три миллиона тенге. Смягчающим обстоятельством стало наличие у осужденных несовершеннолетних детей. Приговор пока не вступил в законную силу", – сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.

Стоит отметить что, при обыске у гражданского мужа потерпевшей дома были обнаружены 16 боевых патронов, которые ранее мужчина нашел на одном из рынков города.

Ранее сообщалось, что суд №2 города Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила медицинского работника.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Шымкенте наказали виновника смертельной аварии
20:08, 10 июля 2025
В Шымкенте наказали виновника смертельной аварии
Полицейские в Алматы получили условные сроки за пытки в квартире
10:59, 17 февраля 2025
Полицейские в Алматы получили условные сроки за пытки в квартире
Двое мужчин похитили астанчанина и заставили перевести им деньги
18:21, 18 ноября 2024
Двое мужчин похитили астанчанина и заставили перевести им деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
21:45, Сегодня
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
21:41, Сегодня
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Сегодня
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Сегодня
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: