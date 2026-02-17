Казахстанец получил срок за то, что незаконно поместил свою сожительницу в психлечебницу

В Туркестанском межрайоном суде рассмотрено уголовное дело в отношении одного из жителей города, а также двух его знакомых. Всех троих обвиняли в похищении человека и незаконной госпитализации его в психиатрический стационар, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, мужчина на фоне конфликта с сожительницей решил незаконно поместить ее в психиатрическое учреждение. Чтобы воплотить свой преступный умысел в реальность, он попросил помощи у двух своих приятелей.

Подсудимые связали женщине руки и ноги скотчем и насильно доставили ее в Областной центр психического здоровья в Шымкенте, где сожитель потерпевшей оформил ее госпитализацию без законных оснований.

"Суд признал виновными всех участников преступления. Инициатор преступного сговора приговорен к девяти годам лишения свободы. Его подельники получили по восемь лет. В пользу потерпевшей, с бывшего гражданского супруга в пользу потерпевшей взыскано пять миллионов тенге, а с его сообщников по три миллиона тенге. Смягчающим обстоятельством стало наличие у осужденных несовершеннолетних детей. Приговор пока не вступил в законную силу", – сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.

Стоит отметить что, при обыске у гражданского мужа потерпевшей дома были обнаружены 16 боевых патронов, которые ранее мужчина нашел на одном из рынков города.

Ранее сообщалось, что суд №2 города Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила медицинского работника.