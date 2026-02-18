Со срочным предупреждением по поводу счетов за комуслуги обратились к алматинцам
Со срочным предупреждением обратились к алматинцам 18 февраля 2026 года в компании "Алсеко", сообщает Zakon.kz.
Горожан призвали не верить слухам.
"В данное время в различных каналах появляются сообщения о технических неисправностях в системе "Алсеко" с призывом не оплачивать счета "Алсеко". Это ложная информация. Компания "Алсеко" работает в штатном режиме без сбоев и нарушений", – сказано в сообщении в Instagram.
Ранее казахстанцам объяснили, почему в квитанциях за комуслуги выросли суммы.
