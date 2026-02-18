#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Со срочным предупреждением по поводу счетов за комуслуги обратились к алматинцам

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Со срочным предупреждением обратились к алматинцам 18 февраля 2026 года в компании "Алсеко", сообщает Zakon.kz.

Горожан призвали не верить слухам.

"В данное время в различных каналах появляются сообщения о технических неисправностях в системе "Алсеко" с призывом не оплачивать счета "Алсеко". Это ложная информация. Компания "Алсеко" работает в штатном режиме без сбоев и нарушений", – сказано в сообщении в Instagram.

Ранее казахстанцам объяснили, почему в квитанциях за комуслуги выросли суммы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
