Со срочным предупреждением по поводу счетов за комуслуги обратились к алматинцам

Со срочным предупреждением обратились к алматинцам 18 февраля 2026 года в компании "Алсеко", сообщает Zakon.kz.

Горожан призвали не верить слухам. "В данное время в различных каналах появляются сообщения о технических неисправностях в системе "Алсеко" с призывом не оплачивать счета "Алсеко". Это ложная информация. Компания "Алсеко" работает в штатном режиме без сбоев и нарушений", – сказано в сообщении в Instagram. Ранее казахстанцам объяснили, почему в квитанциях за комуслуги выросли суммы.

