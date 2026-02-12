Суммы в квитанциях за комуслуги выросли: названа причина

В Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики 12 февраля 2026 года дали разъяснение по поводу увеличившихся сумм за коммунальные услуги в квитанциях, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили о действующем моратории на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. К ним относятся: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. И в период действия моратория пересмотра и увеличения тарифов КРЕМ не делал.

"Начисления за услуги теплоснабжения за декабрь 2025 года и январь 2026 года произведены на основании фактических показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии и распределены между потребителями пропорционально площади квартир в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведенной проверки установлено, что увеличение сумм в платежных документах за январь 2026 года обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии в отопительный период", – говорится в информации ведомства.

Отмечено, что объем потребления напрямую зависит от температурных условий и режима теплоснабжения. Чем ниже температура снаружи, тем выше объем потребления тепловой энергии. Например, в декабре 2025 года среднемесячная температура воздуха в Астане составила -8 °C, тогда как в январе текущего года -14,3 °C, что повлекло увеличение потребления тепловой энергии и соответствующее отражение в платежных документах.

"Начисление по услугам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения производится на основании фактических показаний приборов учета. При своевременной передаче показаний начисление осуществляется за фактически потребленный объем. Необходимо отметить, что тарифы на регулируемые коммунальные услуги утверждаются без учета налога на добавленную стоимость (НДС). При фактическом оказании услуг НДС включается в платежные документы в соответствии с требованиями налогового законодательства, что отражается на итоговой сумме к оплате. В среднем увеличение начислений в квитанциях составляет порядка 3-4%, что не является повышением тарифов", – заявили в КРЕМ.

Для наглядности там привели расчет: если сумма начислений за услугу составляет 500 тенге, при ставке НДС 12% сумма налога составляла 60 тенге, итоговая сумма – 560 тенге; при ставке НДС 16% сумма налога составляет 80 тенге, итоговая сумма – 580 тенге. Таким образом, фактическое увеличение платежа составляет 20 тенге, или около 3,6% от ранее оплачиваемой суммы, что не связано с пересмотром тарифов.

Также в ведомстве напомнили, что в платежные квитанции включены не только регулируемые коммунальные услуги, но и другие, относящиеся к услугам, предоставляемым в конкурентной среде, в том числе телекоммуникационные услуги, обслуживание лифтового хозяйства, содержание общего имущества (ОСИ/КСК) и так далее.

"В этой связи увеличение итоговой суммы в квитанции могло быть обусловлено не только объемом фактического потребления коммунальных ресурсов и налоговой составляющей, но и изменениями начислений по указанным сопутствующим услугам, что в совокупности повлияло на общий размер платежа", – продолжили в КРЕМ.

Там сообщили, проведенный анализ поступивших жалоб установил, что они носят индивидуальный характер и связаны с особенностями начислений по конкретным жилым помещениям (объем потребления, корректность распределения, период съема показаний, наличие перерасчетов, несвоевременная оплата и иные обстоятельства).

Для получения детальных разъяснений и проведения сверки начислений потребителям рекомендуют обратиться непосредственно к субъекту естественной монополии, осуществляющему начисление платы.

"В случае если по результатам рассмотрения обращения субъектом естественной монополии вопрос не будет урегулирован либо потребитель не согласен с представленными разъяснениями, он вправе обратиться с жалобой в территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий по соответствующему региону для проведения проверки в пределах компетенции или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан "е-Otinish". При поступлении обращений от потребителей о содействии в реализации его законных интересов, в случае наличия оснований территориальным департаментом будет проведена внеплановая проверка в отношении монополиста в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК", – заверили в комитете.

Там отметили также, что для социально уязвимых категорий людей предусмотрен механизм жилищной помощи. Адресная поддержка предоставляется в случаях, когда расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода семьи.

На резкий рост сумм в квитанциях за коммунальные услуги пожаловались жители Актау – вместо 15-30 тыс. тенге суммы доходят до 50, 70 и даже 130 тыс. тенге.