КГД разъясняет порядок списания пени и штрафов малому бизнесу

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный Комитетом государственных доходов в рамках республиканской социальной акции "Народный бухгалтер".

На днях Министерством финансов РК утверждены Правила, которые позволяют субъектам микро и малого бизнеса списать пени и штрафы при условии погашения основной суммы налоговой задолженности.

Принятые Правила позволяют предпринимателям закрыть старые долги без дополнительных финансовых потерь, снизить долговую нагрузку и продолжить работу без риска дальнейшего начисления санкций.

О порядке и сроках списания пени и штрафов будем говорить в прямом эфире.

Спикер: Арын Кайсар Бакытулы, руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК.