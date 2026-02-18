#Референдум-2026
Общество

КГД разъясняет порядок списания пени и штрафов малому бизнесу

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный Комитетом государственных доходов в рамках республиканской социальной акции "Народный бухгалтер".

На днях Министерством финансов РК утверждены Правила, которые позволяют субъектам микро и малого бизнеса списать пени и штрафы при условии погашения основной суммы налоговой задолженности.

Принятые Правила позволяют предпринимателям закрыть старые долги без дополнительных финансовых потерь, снизить долговую нагрузку и продолжить работу без риска дальнейшего начисления санкций.

О порядке и сроках списания пени и штрафов будем говорить в прямом эфире.

Спикер: Арын Кайсар Бакытулы, руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
