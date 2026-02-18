КГД разъясняет порядок списания пени и штрафов малому бизнесу
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный Комитетом государственных доходов в рамках республиканской социальной акции "Народный бухгалтер".
На днях Министерством финансов РК утверждены Правила, которые позволяют субъектам микро и малого бизнеса списать пени и штрафы при условии погашения основной суммы налоговой задолженности.
Принятые Правила позволяют предпринимателям закрыть старые долги без дополнительных финансовых потерь, снизить долговую нагрузку и продолжить работу без риска дальнейшего начисления санкций.
О порядке и сроках списания пени и штрафов будем говорить в прямом эфире.
Спикер: Арын Кайсар Бакытулы, руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК.
