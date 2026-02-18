#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Какой срок грозит за рисование граффити с адресами наркосайтов

граффити, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 16:01 Фото: polisia.kz
Начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Алия Кибаткызы 18 февраля 2026 года на брифинге в РСК рассказала об ответственности, которая грозит за рисование граффити с адресами наркосайтов, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, за 12 месяцев 2025 года УБН было заблокировано свыше двух тысяч наркосайтов.

"Также были заблокированы счета, на которые осуществлялись незаконные переводы денежных средств с наркобизнеса. Хотелось бы предупредить молодых ребят, рисующих такие граффити, – это не просто рисунок, это преступление по статье 299 УК РК. За такой рисунок налагается уголовная ответственность от 3 до 6 лет лишения свободы", – предупредила Кибаткызы.

Сотрудник полиции также призвала сообщать в полицию о таких фактах.

"В случае, если вы увидели рекламу в сфере оборота наркотических веществ, их продажи или распространения, а также злоупотребления – все это влечет ответственность. Если вы столкнулись с такой рекламой, или знаете подобные факты, кто к этому имеет причастность, просьба незамедлительно сообщать на наши анонимные телефоны доверия Управления по борьбе с наркопреступностью, а также на канал 102. Многие видят граффити-рисунки, либо QR-коды на стенах жилых домов или в помещениях. Просьба также незамедлительно сообщать об этом, чтобы мы могли заблокировать данные сайты", – добавила представитель департамента.

Ранее мы писали о том, что в дамской сумочке полиция нашла 1 кг гашиша.

Азамат Сыздыкбаев
