С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей

Заместитель начальника Управления административной полиции Департамента полиции Астаны Махамбет Толешов 5 февраля 2026 года на брифинге в РСК рассказал о пьяных водителях, задержанных полицией в 2026 году в столице в январе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в целях профилактики и снижения аварийности реализуется комплекс мероприятий.

"Особое внимание уделяется водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения. В выходные и праздничные дни проводятся целевые рейдовые мероприятия. По состоянию на 5 февраля в рамках указанных мероприятий задержаны более 190 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения", – сказал Толешов.

По его словам, в отношении данных лиц приняты меры административного воздействия – они лишены права управления, а также подвергнуты административному аресту.

"Также выявлено 43 факта управления транспортным средством лицами, ранее лишенными водительских прав", – добавил спикер.

