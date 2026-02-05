#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Управления административной полиции Департамента полиции Астаны Махамбет Толешов 5 февраля 2026 года на брифинге в РСК рассказал о пьяных водителях, задержанных полицией в 2026 году в столице в январе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в целях профилактики и снижения аварийности реализуется комплекс мероприятий.

"Особое внимание уделяется водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения. В выходные и праздничные дни проводятся целевые рейдовые мероприятия. По состоянию на 5 февраля в рамках указанных мероприятий задержаны более 190 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения", – сказал Толешов.

По его словам, в отношении данных лиц приняты меры административного воздействия – они лишены права управления, а также подвергнуты административному аресту.

"Также выявлено 43 факта управления транспортным средством лицами, ранее лишенными водительских прав", – добавил спикер.

Ранее было озвучено количество ДТП, происшедших в столице в январе 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
