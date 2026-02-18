Более 50 баллонов "веселящего газа" изъяли в Астане в 2026 году

Начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Алия Кибаткызы 18 февраля 2026 года на брифинге в РСК рассказала о проводимой работе по борьбе с распространением закиси азота или "веселящего газа", передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что за немедицинское употребление, распространение и хранение закиси азота или "веселящего газа" с 1 января налагается ответственность, как административная, так и уголовная.

"Поэтому также хотелось бы предупредить граждан, особенно молодежь, что немедицинское употребление закиси азота сказывается на здоровье, особенно психологическом. Есть даже плачевные последствия", – сказала Кибаткызы.

Также сотрудница полиции доложила о результатах рейдовых мероприятий в ночных клубах.

"С начала текущего года нами были проведены рейдовые мероприятия по ночным увеселительным заведениям, было изъято более 50 баллонов с закисью азота. По этим фактам возбуждены уголовные дела, которые будут направлены в суд", – добавила спикер.

