События

Невесело закончилась поездка в Бурабай для астанчан с "веселящим" газом в машине

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области полицейские остановили машину с баллонами "веселящего" газа – закиси азота, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, во время патрулирования на трассе Астана – Петропавловск стражи порядка обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине с нарушением правил дорожного движения.

"В связи с этим было принято решение проверить транспортное средство. Оказалось, что в пути следования между пассажирами произошел конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановиться, чем привлек внимание инспекторов. В ходе осмотра багажного отделения полицейские обнаружили три баллона, предположительно, с "веселящим" газом. Для установления точного состава изъятого вещества назначена соответствующая экспертиза", – говорится в распространенном 26 января 2026 года сообщении.

Водитель рассказал, что он и его пассажиры направлялись из Астаны в курортную зону Бурабай на отдых.

"По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – резюмировали в ДП.

Отметим, оксид азота ("веселящий газ", или "шарик-кумарик") не является наркотическим средством, но отнесен к сильнодействующим веществам, оказывающим вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Часто через употребление этого вещества люди приобщаются к наркотикам.

Шарики с "веселящим газом" незаконно продают в увеселительных заведениях. В Астане, например, занимавшийся этим клуб оштрафовали почти на 800 тыс. тенге.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
