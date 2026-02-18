Алматинцам откроют новую туристическую тропу к БАО

Любителям горных прогулок приготовили приятный сюрприз. В Алматы будет создана организованная пешеходная тропа протяженностью 5,3 км к Большому Алматинскому озеру (БАО), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2026 года. Рассказал о планах глава управления экономики и финансов города Бауыржан Кудайбергенов в ходе сессии маслихата.

По его словам, завершение работ планируется в декабре 2026 года.

Кроме того, добавил Кудайбергенов, уже в августе завершится реконструкция с пристройкой к Театру для детей и юношества им. Наталии Сац.

Немного ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратился к тем, кто собирается в поход в ближайшие дни: горные приключения пока стоит отложить из-за угрозы схода лавин.