Любителям походов в горы Алматы сделали срочное предупреждение

Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратилась к тем, кто собирается в поход. Горные приключения пока стоит отложить, сообщает Zakon.kz.

Так, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ДЧС города 18 февраля 2026 года заявляет, что в горах в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова имеется угроза схода лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования лавины. Просим в ближайшие дни воздержаться от походов в горы". Пресс-служба ДЧС Алматы

Если все же предупреждение не сработало, то в случае ЧС звоните по номеру "112".

