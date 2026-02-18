#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Общество

Любителям походов в горы Алматы сделали срочное предупреждение

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:34 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратилась к тем, кто собирается в поход. Горные приключения пока стоит отложить, сообщает Zakon.kz.

Так, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ДЧС города 18 февраля 2026 года заявляет, что в горах в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова имеется угроза схода лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования лавины. Просим в ближайшие дни воздержаться от походов в горы".Пресс-служба ДЧС Алматы

Если все же предупреждение не сработало, то в случае ЧС звоните по номеру "112".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:34
В горах Алматы под лавину попал сноубордист

Буквально днем ранее мы также рассказывали, что в Алматы лавина остановила туристов, мечтавших о снежной "кругосветке".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему алматинцев попросили воздержаться от походов в горы
09:21, 20 сентября 2023
Почему алматинцев попросили воздержаться от походов в горы
Туристов и жителей Алматы попросили не посещать горы
09:20, 14 октября 2023
Туристов и жителей Алматы попросили не посещать горы
Срочное предупреждение распространил ДЧС Алматы: сильный дождь
15:03, 19 сентября 2025
Срочное предупреждение распространил ДЧС Алматы: сильный дождь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Драма едва не случилась с казахстанской спортсменкой на Олимпиаде
14:45, Сегодня
Драма едва не случилась с казахстанской спортсменкой на Олимпиаде
Лыжники из Казахстана заняли последнее место в квалификации Олимпиады
14:43, Сегодня
Лыжники из Казахстана заняли последнее место в квалификации Олимпиады
Лидер сборной Казахстана выступит на топ-турнире в Сингапуре
14:37, Сегодня
Лидер сборной Казахстана выступит на топ-турнире в Сингапуре
Казахстанские лыжницы выступили в квалификации командного спринта на ОИ-2026
14:13, Сегодня
Казахстанские лыжницы выступили в квалификации командного спринта на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: