Алматинцев предупредили о риске, подстерегающем по дороге к БАО

Служба спасения Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратилась с важным предупреждением к туристам, совершающим походы в горы к Большому Алматинскому озеру (БАО), сообщает Zakon.kz.

Спасатели опубликовали видео, на котором наглядно показана опасность хождения по трубе, ведущей к озеру.

"Внимание! Это небезопасно. На дороге к БАО многие туристы пытаются сократить путь и идут прямо по трубе, считая это удобным маршрутом. На самом деле это серьезная опасность, особенно в зимний период. Труба не предназначена для передвижения людей. Поверхность скользкая, наклонная, местами поврежденная. Рядом есть лестница и туристическая тропа, по которой можно безопасно пройти, не рискуя собой", – отмечают спасатели.

Они ежедневно следят за этим участком. Зимой нарушения фиксируются по 2-3 раза в день, люди продолжают подниматься на трубу, несмотря на предупреждения и очевидный риск.

"Мы призываем всех жителей и гостей города соблюдать правила безопасности", – обратились в Службе спасения.

24 ноября 2025 года любителям алматинских гор сообщили хорошую новость: открыт визит-центр в живописном ущелье Бутакты у подножия Иле-Алатау.