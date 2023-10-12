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В Костанайской области вспышка бешенства

В Костанайской области вспышка бешенства Фото: скриншот с видео
Вспышку бешенства среди крупного рогатого скота выявили на одном из предприятий Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Ветеринары региона установили ограничения на территории частной компании в селе Кировское Узункольского района Костанайской области после того, как там выявили заболевание бешенством, передают Костанайские новости.

Опасное заболевание, которое передается человеку от животных человеку через слюну, нашли у крупного рогатого скота. В министерстве здравоохранения рассказали о первых признаках заражения бешенством и мерах, которые необходимо принимать в случае контакта с заболевшим животным.

Накануне стало известно, что в селе Ахмет Карагандинской области подтвердился опасный вирус Ньюкасла, из-за которого погибли более двух сотен голов домашней птицы. Ветеринары ввели карантин.

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Мария Мельникова
Костанайская область
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