Логотип Новости спорта Новости спорта
Общество

Жительница Алматы обвинила курьера в домогательствах в ее же квартире

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:41 Фото: pexels
Жительница Алматы обвинила курьера в приставаниях. По словам заявительницы, это произошло в ее же квартире 14 февраля 2026 года, в День всех влюбленных, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка опубликовала видео на своей странице в Instagram, подробно рассказав о произошедшем.

Так, 14 февраля девушка согласовала доставку с цветочным магазином. Вечером к ней приехал курьер с букетом цветов, который она попросила поставить в угол.

"Это буквально два шага в моей квартире. После чего он совершает действие сексуального характера в мой адрес. Это все произошло за буквально считанные секунды. Я его выгнала. Вы не представляете, как сильно я напугалась", – рассказывает она на камеру.

Уже в подписи к публикации автор добавила подробности:

"В видео я сказала, что были действия сексуального характера. Сейчас скажу прямо. Курьер схватил меня за грудь и попытался сорвать с меня халат. Это произошло в моей квартире. На пороге моего дома. Я не давала никакого согласия. Это не было "неловкостью". Это было грубое нарушение моих границ и половой неприкосновенности. Почему женщина должна бояться открыть дверь, чтобы принять доставку цветов? Почему мы должны оправдываться за то, что находимся у себя дома в домашней одежде? Сегодня это произошло со мной. Завтра это может произойти с любой девушкой, которая просто открыла дверь курьеру. Я не должна жить с мыслью, что человек, позволивший себе подобное, знает мой адрес".

Также она выразила надежду на понимание и поддержку со стороны общественности.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

Там уточнили, что по факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера в Управлении полиции Бостандыкского района Алматы возбуждено административное производство.

"Мужчина установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что материалы направлены в суд, где действиям участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Казахстана.

Также мы рассказывали, что за приставания к школьнице осужден многодетный казахстанец. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
