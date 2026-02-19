Полиция Алматы предупредила водителей о тотальных проверках: кому уделяют особое внимание

Полиция Алматы напомнила горожанам о системных рейдах и отработках по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД), в том числе среди автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 19 февраля 2026 года рассказали, что в рамках мероприятий нарушения фиксируются с использованием автоматизированных систем видеонаблюдения, что позволяет выявлять превышение скорости, выезд на запрещенные участки, проезд на красный сигнал и другие нарушения. Особое внимание уделяется водителям, которые не оплачивают штрафы вовремя.

Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев отметил, что своевременная уплата штрафов – это не только выполнение требований закона, но и вклад в безопасность всех участников дорожного движения.

"Полиция города Алматы проводит регулярные отработки и рейды, чтобы повысить дисциплину на дорогах. Нарушения фиксируются в автоматическом режиме, и несоблюдение правил приводит к административной ответственности. Мы настоятельно рекомендуем водителям своевременно оплачивать штрафы и соблюдать ПДД", – подчеркнул Дидар Жакипбаев.

Мероприятия будут продолжаться на системной основе, а информация о выявленных нарушениях доводится до водителей для профилактики и формирования ответственного отношения к законам дорожного движения.

18 февраля в полиции Алматы рассказали о целевых профилактических отработках, направленных на соблюдение экологических и дорожных норм.