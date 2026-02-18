В Алматы ужесточили проверки автомобилей: какие попали под особый контроль

В Алматы подразделения административной полиции проводят целевые профилактические отработки, направленные на соблюдение экологических и дорожных норм, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 18 февраля 2026 года, основное внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, уровню шума и выбросов, в том числе со стороны общественного транспорта.

Начальник Управления административной полиции города Серик Шумаев отметил, что эти мероприятия направлены прежде всего на профилактику и улучшение качества городской среды.

По его словам, особое внимание уделяется фактам эксплуатации автомобилей без катализаторов, с демонтированными или неисправными глушителями, а также с внесенными изменениями в конструкцию, влияющими на токсичность выхлопных газов и акустическое воздействие на окружающую среду.

"Речь идет не о разовых или карательных мерах. Наша основная задача – профилактика, наведение порядка и формирование ответственного отношения к требованиям законодательства как со стороны водителей, так и перевозчиков", – подчеркнул он.

При выявлении нарушений принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. Также сотрудники полиции проводят разъяснительную работу, доводя до водителей требования закона и последствия их несоблюдения. Эта работа продолжится на системной основе.





"Рассчитываем на понимание со стороны жителей города. Только совместными усилиями можно обеспечить чистый, безопасный и комфортный Алматы", – резюмировал Серик Шумаев.

17 февраля сообщалось, что в Алматы усилен контроль за нарушителями правил парковки.