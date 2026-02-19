Полиция Алматы усилила контроль с применением дронов: кто попал под прицел

В Алматы полиция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и общественного порядка с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 февраля 2026 года заявили в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Полиция показала видеоролик, смонтированный на основе кадров, полученных с дронов, на которых зафиксированы грубые нарушения ПДД и антиобщественное поведение граждан.

"С высоты полета беспилотников отчетливо видны факты опасного маневрирования, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил перестроения, а также действия, нарушающие общественный порядок, – выбрасывание мусора в неположенных местах, плевки и игнорирование элементарных норм поведения в общественных пространствах". Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили стражи порядка города, использование дронов позволяет объективно фиксировать правонарушения, выявлять потенциально опасные ситуации и оперативно реагировать на них.

"Дроны – это не просто техническое новшество, а эффективный инструмент профилактики. С их помощью мы видим реальную картину происходящего на дорогах и в общественных местах, в том числе те нарушения, которые сложно зафиксировать с земли", – подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, основная задача применения беспилотников – предупреждение правонарушений и формирование культуры законопослушного поведения.

"Когда человек понимает, что нарушение не останется незамеченным, он задумывается о последствиях. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и общий порядок в городе", – отметил Шумаев.

Полиция отмечает, что видеоматериалы с дронов используются как в профилактических целях, так и в рамках административных производств, а работа по применению беспилотников будет продолжена на постоянной основе.

Ранее в полиции Алматы рассказали, что в южной столице вынесли еще один приговор за сталкинг. В связи с этим стражи порядка обратились к гражданам.