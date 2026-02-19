#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Полиция Алматы усилила контроль с применением дронов: кто попал под прицел

кадры с дрона, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:12 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Алматы полиция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и общественного порядка с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 февраля 2026 года заявили в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Полиция показала видеоролик, смонтированный на основе кадров, полученных с дронов, на которых зафиксированы грубые нарушения ПДД и антиобщественное поведение граждан.

"С высоты полета беспилотников отчетливо видны факты опасного маневрирования, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил перестроения, а также действия, нарушающие общественный порядок, – выбрасывание мусора в неположенных местах, плевки и игнорирование элементарных норм поведения в общественных пространствах".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили стражи порядка города, использование дронов позволяет объективно фиксировать правонарушения, выявлять потенциально опасные ситуации и оперативно реагировать на них.

"Дроны – это не просто техническое новшество, а эффективный инструмент профилактики. С их помощью мы видим реальную картину происходящего на дорогах и в общественных местах, в том числе те нарушения, которые сложно зафиксировать с земли", – подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, основная задача применения беспилотников – предупреждение правонарушений и формирование культуры законопослушного поведения.

"Когда человек понимает, что нарушение не останется незамеченным, он задумывается о последствиях. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и общий порядок в городе", – отметил Шумаев.

Полиция отмечает, что видеоматериалы с дронов используются как в профилактических целях, так и в рамках административных производств, а работа по применению беспилотников будет продолжена на постоянной основе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:12
Полиция Алматы предупредила водителей о тотальных проверках: кому уделяют особое внимание

Ранее в полиции Алматы рассказали, что в южной столице вынесли еще один приговор за сталкинг. В связи с этим стражи порядка обратились к гражданам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Грузовикам въезд запрещен: полиция Алматы проводит рейды на городских магистралях
12:04, 05 ноября 2025
Грузовикам въезд запрещен: полиция Алматы проводит рейды на городских магистралях
Полиция Астаны с предупреждением обратилась к руководителям КСК и ОСИ
13:42, 13 февраля 2026
Полиция Астаны с предупреждением обратилась к руководителям КСК и ОСИ
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
16:11, 09 сентября 2025
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: